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WP: слова Трампа о двух неделях на решение кризиса в Иране были фейком

Американские «две недели» на урегулирование кризиса в Иране служили отвлекающим маневром.
Виктория Бокий 2025-06-23 00:05:44
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты дают Ирану максимум две недели, чтобы урегулировать дипломатическим путем конфликт вокруг ядерной программы Тегерана – дезинформация. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале газеты говорится, что слова о «двух неделях» служили отвлекающим маневром, который должен был замаскировать подготовку к удару по ядерным объектам Ирана.

Однако о реальных планах США по отношению к Ирану знали лишь некоторые лица в Белом доме и Пентагоне. Остальные сотрудники не знали о планах американской администрации вплоть до официального объявления об ударе.

Отмечается, что американский лидер не исключал возможности отменить операцию до входа самолетов США в иранское воздушное пространство. Окончательное решение было принято за считанные минуты до удара.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты уничтожили ядерную программу Ирана. До этого Дональд Трамп анонсировал удар по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что США ударили по Фордо, Натанз и Исфахан.

Напомним, что об американских двух неделях сообщала на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт со ссылкой на президента США. По ее словам, Трамп в течение этого времени должен был принять окончательное решение об ударах по Ирану.

#сша #Дональд Трамп #Тегеран #Иран #ядерная программа #удар
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