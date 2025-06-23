NYT:Трамп не намерен реагировать на иранскую атаку

Президент США Дональд Трамп не намерен реагировать на иранскую атаку. Об этом сообщило новостное агентство New York Times, ссылаясь на источники в администрации.

Помимо этого, уточняется, что глава Белого дома отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но и в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона.

В ночь на 22 июня США нанесли ракетно-бомбовый удар по трем ядерным объектам в Иране. По словам американского лидера, их целью было уничтожение ядерной программы Исламской Республики.

Иран нанес ответные удары по военным объектам США на территории Катара. Посольство Соединенных Штатов в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.