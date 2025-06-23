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Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах

Помимо этого, в Катаре временно закрыли аэродром военной базы США.
Дарья Ситникова 2025-06-23 20:05:26
© Фото: Pius Koller, imageBROKER.com, Global Look Press

На фоне возможных ответных действий Ирана посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления. Соответствующее объявление опубликовали на сайте дипмиссии.

«В качестве меры предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления», - указали в сообщении.

Помимо этого, авиарегулятор США проинформировал граждан о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре.

«Аэродром закрыт», - написали на сайте Федерального управления авиации страны. 

Накануне Вашингтон ударил по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. По информации Пентагона США, в результате была уничтожена ядерная программа Тегерана, гражданские объекты под удар не попали. После этого стало известно, что на севере-востоке Сирии в провинции Эль-Хасака американская военная база подверглась атаке.

#сша #Иран #ядерная программа #катар #Аль-Удейд
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