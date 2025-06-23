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Росавиация запретила полеты над Ближним Востоком

Выполнение рейсов запретили в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Иордании, Ирака и Катара.
Дарья Ситникова 2025-06-23 20:59:56
© Фото: Arne Dedert, dpa, Global Look Press

В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввела запреты на выполнение рейсов в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Иордании, Ирака и Катара. Об этом орган сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов», - указали в сообщении.

Предварительно, ограничения действуют до 26 июня 2025 года, а точнее до 02:59 по московскому времени того дня.

Известно, что это решение коснется как и коммерческих авиакомпаний, так и частных воздушных судов, которые эксплуатируются российскими операторами.

Менее часа назад Иран начал наносить ответные удары по военным объектам США на территории Катара. Посольство РФ в Катаре обратилось к россиянам в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке, выпустив сводку рекомендаций.

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