Посольство РФ в Катаре выпустило экстренное предупреждение

Посольство РФ в Катаре обратилось к россиянам в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке.

«Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей и официальных каналов Посольства России в Дохе и МИД России», - говорится в сообщении дипведомства.

Россиянам рекомендовали воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей, к которым относятся супермаркеты, общественные парки и прочее.

Также соотечественникам не советуют совершать поездки в другие части страны.

Напомним, менее часа назад Иран приступил к нанесению ответных ударов по военным объектам США на территории Катара. Залп из шести ракет обрушился на базу Аль-Удейд неподалеку от катарской столицы.