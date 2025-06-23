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Посольство РФ в Катаре выпустило экстренное предупреждение

Дипломаты рекомендовали соотечественникам воздержаться от посещения людных мест и поездок по стране.
Ян Брацкий 2025-06-23 20:36:13
© Фото: Valerie Plesch dpa Global Look Press

Посольство РФ в Катаре обратилось к россиянам в связи с неспокойной обстановкой на Ближнем Востоке.

«Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей и официальных каналов Посольства России в Дохе и МИД России», - говорится в сообщении дипведомства.

Россиянам рекомендовали воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей, к которым относятся супермаркеты, общественные парки и прочее.

Также соотечественникам не советуют совершать поездки в другие части страны.

Напомним, менее часа назад Иран приступил к нанесению ответных ударов по военным объектам США на территории Катара. Залп из шести ракет обрушился на базу Аль-Удейд неподалеку от катарской столицы.

#Россия #Иран #Дипломаты #катар #ракетный удар #посольство
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