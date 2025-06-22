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Глава Пентагона Хегсет: США уничтожили ядерную программу Ирана

В Вашингтоне подчеркнули, что целью атак не являлась смена режима в исламской республике.
Константин Денисов 2025-06-22 16:04:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

США уничтожили ядерную программу Ирана ночными ударами по ядерным объектам. Об этом сообщил на брифинге глава Петагона Пит Хегсет.

«Приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был четким, мощным и однозначным. Мы разрушили иранскую ядерную программу», - сказал Хегсет.

Он добавил, что целью американских бомбардировок не была смена режима в Иране. Кроме того, американские военные не наносили ударов по гражданским объектам.

Глава Пентагона подчеркнул, что в случае ответа Тегерана на атаки США, Вашингтон нанесет еще более сокрушительный удар.

Напомним, 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил об атаке по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с этими атаками.

#сша #Пентагон #Иран #Пит Хегсет
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