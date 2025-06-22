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Иран потребовал провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки США

Тегеран также потребовал осуждения и принятия мер в отношении США.
Глеб Владовский 2025-06-22 09:58:39
© Фото: Xie E XinHua Globallookpress

Тегеран потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атаками США на ядерные объекты Ирана. Об этом говорится в письме, адресованном генсеку ООН Антониу Гуттеришу.

«Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии», - говорится в обращении.

Написавший письмо постпред Ирана Амир Саид Иравани также потребовал осуждения и принятия мер в отношении США.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан.

#в стране и мире #сша #Иран #удары #заседание СБ ООН
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