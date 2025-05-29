Вучич обещал запретить сделки с оружием при возможности поставок Киеву

Президент Сербии Александр Вучич пообещал остановить исполнение контрактов на оружие, если его конечным получателем может стать Украина. Об этом он сказал в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич заявил, что отдаст распоряжение следить за всеми случаями, когда есть подозрение, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.

Сербский лидер рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным обвинения в поставке сербских боеприпасов на Украину. Он не привел подробности этого разговора. По словам Вучича, обсуждения проходили в присутствии делегаций, а также с глазу на глаз.

По его словам, вместе с российской стороной была создана рабочая группа, чтобы «установить факты».

Президент Сербии заявил, что в стране 23-24 тысячи человек заняты в оружейной отрасли, и Белграду нужно куда-то экспортировать производимое оружие. По его словам, «заводы должны работать и жить».

В четверг Служба внешней разведки России сообщила о массовых поставках сербских боеприпасов на Украину через посредников. По данным СВР, Киев получил сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

Вучич назвал «не соответствующие действительности» некоторые заявления СВР. Например, по его словам, нет подтверждений того, что сербское оружие могло поставляться на Украину через Африку. Кроме того, разрешение на контракт оборонной компании «Югоимпорт СДПР» с Чехией не было выдано и ракеты не поставлены, утверждает он.