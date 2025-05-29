Сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

В схемах поставок используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и страны-посредники, такие как Чехия, Польша, Болгария и африканские государства. В числе посредников часто фигурируют страны НАТО.

По данным СВР, вклад сербских оборонщиков в войну против России исчисляется сотнями тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. Вряд ли такие поставки можно объяснить «гуманитарными соображениями».

В «конвейере смерти» участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, такие как «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Поставки позволяют убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население, говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сербский военпром пытается выстрелить России в спину.

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», - говорится в сообщении.

Россия не раз помогала Сербии в критические моменты ее истории, напомнили в СВР. Так было при освобождении от Османской империи, в Первую и Вторую мировую войну, во время натовских бомбардировок Белграда и косовской трагедии.

На всех этих этапах между Россией и Сербией сохранялись братские узы и единоверие, подчеркнули в службе.