В РАН оценили риски для Трампа из-за протестов после ударов по Ирану

Демонстрации в крупных городах США против ударов по Ирану никак не повлияют на положение американского лидера Дональда Трампа. Про импичмент и речи быть не может. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Импичмент точно не пройдет. Вот он был бы, если бы Трамп не выступил на стороне Израиля, потому что обе партии произраильские. <...> Никакого импичмента не будет, и никакие протестующие Трампа не "сковырнут"», - объяснил эксперт.

Более того, протестующие не обладают правом принимать политические решения в Соединенных Штатах. Беспорядки на улицах американских городов ни на что не повлияют, добавил политолог.

Напомним, что в Нью-Йорке и других городах США прошли антивоенные протесты в ответ на американские удары по ядерным объектам в Иране. Протестующие призывают к импичменту Дональда Трампа и выражают критику демократам, которые, на их взгляд, недостаточно осудили действия главы государства.

Ранее Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам хозяина Белого дома, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на основной ядерный объект в иранском Фордо.