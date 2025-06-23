Военный эксперт Рожин оценил маневр США с бомбардировщиками в Иране

Так называемый отвлекающий маневр ВВС США при атаке на иранские объекты не имел никакого смысла, заявил «Звезде» военный эксперт Борис Рожин. Тегеран заранее знал об ударе и при всем желании не мог бы его отразить, считает он.

«Радиолокационные станции на северо-западе Ирана предварительно были выбиты. Особенно это касается района, который прилегает к границе с Ираком. Там большие потери РЛС. Если американские бомбардировщики там летели, у Ирана было мало возможностей отразить этот удар», - сказал Рожин.

По его словам, было очевидно, что нападение будет в выходные. Заявление Трампа о двух неделях, которые он якобы дает Ирану на переговоры - это было информационное прикрытие, в то время как сосредоточение сил уже было закончено.

«Делались попытки сделать вид, что удар еще не готов к нанесению. Было понятно, что флот будет бить с юга. Там были сосредоточены две авианосные группы, ну и третья на подходе. И там же находились подводные лодки с "Томагавками", которые как раз для этого, собственно, и предназначены, чтобы нанести скрытый удар», - добавил эксперт.

Небывалой внезапности американцы вряд ли смогли достичь, считает Рожин. На то, что Иран заранее знал о возможных действиях противника, указывает факт, что с объектов вывезли необходимое оборудование.

Ранее в Пентагоне рассказали, что бомбардировщики B-2 Spirit вылетели с материковой части США. Часть направилась на базу на острове Гуам, чтобы отвлечь внимание. Другая группа летела 18 часов с дозаправкой в Иран.