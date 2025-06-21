США перебрасывают бомбардировщики B-2 в район Ближнего Востока

Стелс-бомбардировщики B-2 вылетели с места базирования в США и направились в сторону американской авиабазы в Индийском океане, пишет UK Defence Journal.

Бомбардировщики сопровождают самолеты-топливозаправщики KC-135 Stratotankers. Поданным журнала, авиагруппа перебрасывается в район Ближнего Востока на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Бомбардировщики B-2A Spirit совместимы с тяжелыми высокоточными бомбами MOP, которые способны поражать цели, залегающие глубоко под землей. Многие ядерные объекты в Иране имеют подземную часть.

По информации Reuters, США в течение последних недель перебросили на Ближний Восток истребители F-16, F-22 и F-35, а также десятки самолетов-заправщиков.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп примет решение об участии США в конфликте Израиля и Ирана в течение двух недель.