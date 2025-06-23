NYT: США узнали о подготовке удара по американским базам в Ираке и Сирии

Американские военные и сотрудники разведки узнали, что группировки, поддерживаемые Ираном, готовятся к атаке на базы США в Ираке и, возможно, в Сирии. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, пока никаких действий в отношении американских военных предпринято не было.

Отмечается, что иракские власти пытаются повлиять на группировки, чтобы те воздержались от атак в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана.

Ранее телеканал NBC сообщал, что США готовятся к вероятному удару со стороны Ирана в ответ на свою агрессию. По данным источников, у Ирана есть планы по нанесению ударов по объектам США на Ближнем Востоке при необходимости.