Климов: безопасность Израиля не может быть достигнута путем нападения на Иран

Безопасность Израиля не может быть достигнута путем лишения безопасности Ирана. Сейчас идет строительство так называемого нового мира, но Вашингтон и Израиль пытаются действовать старыми методами. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Соединенные Штаты стоят рядом и часто помогают Израилю с планированием соответствующей операции, дают для этого необходимую технику, консультации. В этом смысле ничего сверхнового не происходит. Безопасность Израиля не может обеспечиваться путем лишения Ирана безопасности, и наоборот. Идет строительство нового мира, и в рамках этого строительства нового мира Вашингтон и Израиль пытаются действовать старыми методами. И отсюда международная система начинает реагировать не так, наверное, как ожидали в том же Вашингтоне или Западном Иерусалиме. Что дальше будет - сказать очень трудно», - объяснил сенатор.

Тем не менее, добавил Климов, Россия активно ведет поиск мирного урегулирования ирано-израильского конфликта. Ожидаются соответствующие переговоры в Москве и телефонные коммуникации между странами, сказал он.

«Другое дело, что сегодня наша страна очень активно ведет поиск мирного урегулирования ситуации, которая грозит превратиться в масштабный геополитический военно-промышленный конфликт. Недаром мы ожидаем и соответствующих переговоров в Москве, и активных телефонных коммуникаций», - отметил Климов.

Напомним, что на заседании Совета Безопасности, посвященного ситуации вокруг бомбардировки ядерной инфраструктуры Исламской республики, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что своими ударами по территории Ирана Соединенные Штаты Америки открыли «ящик Пандоры» и ответственность за последствия ляжет на руководство США. По мнению дипломата, Вашингтон сознательно отказался от дипломатического пути урегулирования.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе встречи российский лидер назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет никаких оснований и оправдания. В ответ иранский министр назвал действия Израиля и США нелегитимными.