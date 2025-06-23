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Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией

Агрессия против Тегерана не имеет никаких оправданий, подчеркнул в ходе встречи с главой МИД Ирана российский лидер.
Лиза Губина 2025-06-23 12:39:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Беседа состоялась в Кремле.

«Очень рад, что вы сегодня в Москве. Это даст нам возможность обсудить эти острые темы и вместе подумать, как можно выйти из сегодняшней ситуации», - сказал Владимир Путин.

В ходе встречи российский лидер назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет никаких оснований и оправдания. В ответ иранский министр обвинил Израиль и США в нарушении международных норм. По его словам, действия этих стран в отношении Тегерана нелегитимны.

Президент также заверил своего собеседника в том, что наша страна предпринимает все усилия, чтобы оказать содействие народу Ирана.

Напомним, Аббас Аракчи прибыл в Москву накануне вечером. Его визит состоялся на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, все цели поражены, а участвующие в операции самолеты вернулись в США.

#Россия #Путин #Иран #удары #МИД Ирана #аракчи
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