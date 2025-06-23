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Эксперт: перекрытие Ормузского пролива вызовет небывалый дефицит нефти

Цены могут подняться до любых значений, считает Александр Фролов.
Владимир Рубанов 2025-06-23 12:43:50
© Фото: Shadati, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ормузский пролив - это единственная настоящая болевая точка для нефтегазового рынка и для всей мировой экономики, заявил «Звезде» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Суэцкий канал, Панамский канал, Малаккский пролив тоже важны, но не настолько.

«Через Ормузский пролив безальтернативно - то есть без возможности направить куда-то еще - проходит порядка 20% всего сжиженного природного газа, который производится в мире. И через него проходит порядка 20% всей производимой в мире нефти», - рассказал эксперт.

Часть этой нефти можно перебросить на другие артерии с помощью нефтепроводов, проложенных либо в Красное море, либо в Оманский залив. Но далеко не всю. Если Ормузский пролив перекроют, мировой рынок недосчитается сразу 20% всего сжиженного природного газа и не менее 15% всей производимой в мире нефти.

«Перекрытие этого маршрута вызовет небывалый дефицит и резкий рост цен. При этом цены могут вырасти до любых значений. Мы можем назвать сейчас любое число, и оно будет в равной степени вероятным», - считает Фролов.

После американского удара ночью на 22 июня по ядерным объектам на территории Ирана Тегеран рассматривает возможность перекрыть Ормузский пролив для судов нескольких западных стран. При этом иранский парламент проголосовал за то, чтобы закрыть пролив. Окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности.

#Экономика #сша #Иран #Ормузский пролив #цены на нефть #наш эксклюзив
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