Песков: детального информирования России об ударе США по Ирану не было

Детального информирования России со стороны США о готовящемся ударе по Ирану не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Действия Вашингтона в Иране и российско-американские отношения - это независимые процессы, добавил он, комментируя влияние американских ударов.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали тему Ирана неоднократно, однако непосредственно Москву не информировали об ударе по ближневосточной стране, отметил представитель Кремля.

Напомним, накануне Дональд Трамп объявил об успешной атаке на ядерные объекты Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дмитрий Песков отметил, что предстоит узнать судьбу иранских ядерных объектов после американских ударов - эти вопросы вызывают справедливую обеспокоенность.

В Кремле также прокомментировали недавнее заявление Трампа о возможности смены режима в Иране. По словам Пескова, подобные вопросы решаются только народом, а не третьими странами.

В ходе брифинга пресс-секретарь президента России также сообщил о состоявшемся сегодня телефонном разговоре Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.