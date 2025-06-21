МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЦАХАЛ предупредили о «длительной кампании» против Ирана

Глава генштаба ЦАХАЛ сообщил о неком «иранским заговоре» по уничтожения еврейского государства.
Марина Крижановская 2025-06-21 03:28:31
© Фото: Nasser IshtayehKeystone Press Agency, Global Look Press

Израильский военачальник призвал солдат готовиться к длительной и одновременно сложной кампании в отношении Ирана, отметив необходимость помешать некоему «иранскому заговору» по уничтожению Израиля. С таким заявлением выступил глава генерального штаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) генерал-лейтенант Эяль Замир.

С его слов, ожидаются трудные времена, хотя Израиль серьезно снизил боевые возможности Ирана и запуски ракет, устранив военное руководство и ученых-атомщиков. Его заявление приводит газета Financial Times (FT).

«Хотя мы добились значительных успехов, впереди еще трудные дни. Мы находимся в решающем периоде, в который мы должны устранить экзистенциальную угрозу», - отметил Замир.

В то же время со стороны Ирана поступили предупреждения, что переговоров не будет, пока не прекратятся атаки Израиля. Глава МИД Аббас Арагчи сказал, что Тегеран поддерживает продолжение консультаций с «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия. - Прим. ред.) и другими странами ЕС, и готов провести еще одну встречу в ближайшем будущем.

Неделю назад, в ночь на 13 июня израильские истребители начали операцию «Восстающий лев», подвергнув бомбардировке военные и ядерные объекты Ирана. Погибли многие ученые, отвечавшие за ядерную программу этого государства, а также высшее военное руководство, среди которых глава генштаба ИРИ Мухаммед Багери.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Иран #Генштаб #ЦАХАЛ #Эяль Замир
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 