В ЦАХАЛ предупредили о «длительной кампании» против Ирана

Израильский военачальник призвал солдат готовиться к длительной и одновременно сложной кампании в отношении Ирана, отметив необходимость помешать некоему «иранскому заговору» по уничтожению Израиля. С таким заявлением выступил глава генерального штаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) генерал-лейтенант Эяль Замир.

С его слов, ожидаются трудные времена, хотя Израиль серьезно снизил боевые возможности Ирана и запуски ракет, устранив военное руководство и ученых-атомщиков. Его заявление приводит газета Financial Times (FT).

«Хотя мы добились значительных успехов, впереди еще трудные дни. Мы находимся в решающем периоде, в который мы должны устранить экзистенциальную угрозу», - отметил Замир.

В то же время со стороны Ирана поступили предупреждения, что переговоров не будет, пока не прекратятся атаки Израиля. Глава МИД Аббас Арагчи сказал, что Тегеран поддерживает продолжение консультаций с «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия. - Прим. ред.) и другими странами ЕС, и готов провести еще одну встречу в ближайшем будущем.

Неделю назад, в ночь на 13 июня израильские истребители начали операцию «Восстающий лев», подвергнув бомбардировке военные и ядерные объекты Ирана. Погибли многие ученые, отвечавшие за ядерную программу этого государства, а также высшее военное руководство, среди которых глава генштаба ИРИ Мухаммед Багери.