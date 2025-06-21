ЦАХАЛ заявил о новой волне авиаударов по ракетной инфраструктуре Ирана

Израильские военно-воздушные силы подвергли атаке ракетную инфраструктуру Ирана. На фоне этих ударов в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о начале новой волны воздушных бомбардировок по исламской республике.

«ВВС начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране», - сообщил представитель ведомства.

Заявление израильской армии прозвучало сразу после очередной ракетной атаки Ирана на израильскую территорию. Прежде телеканал Al Jazeera показал кадры с упавшей на здание в Тель-Авиве иранской ракетой или ее обломков. На видео попал горящий дом, который мог стать жертвой атаки.

Еще ранее глава Генштаба ЦАХАЛ призвал военнослужащих готовиться к затяжной конфронтации с Ираном. По словам Эяля Замира, впереди предстоят трудные дни, так как Израиль находится в решающем периоде, хотя серьезно снижены боевые возможности Ирана.