Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп предупредил, что может нанести новые удары по Ирану, если ситуация не будет урегулирована. Об этом он сказал в своем обращении к нации.

Он уточнил, что, если сегодняшние атаки не приведут к миру, новые будут еще масштабнее.

В обращении президента говорится, что удар по ядерным объектам исламской республики был массированным и точным и что ключевые объекты по обогащению урана удалось уничтожить. По словам Трампа, целью атаки было ограничить ядерные возможности Ирана.

Также в своей речи американский лидер поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за совместную работу над «устранением угрозы».

«Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала прежде. Мы прошли долгий путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю», - подчеркнул Трамп.

Удар по трем ядерным объектам исламской республики США нанесли сегодня. При этом в Иране заявили, что успели заранее эвакуировать оттуда людей и увезти обогащенный уран, а в Белом доме атаку назвали «очень эффективной».