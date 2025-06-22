МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану

По словам президента США, если сегодняшние действия не приведут к миру, то следующие удары будут более масштабными.
Анастасия Бобылева 2025-06-22 05:18:52
© Фото: Carlos Barria - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп предупредил, что может нанести новые удары по Ирану, если ситуация не будет урегулирована. Об этом он сказал в своем обращении к нации.

Он уточнил, что, если сегодняшние атаки не приведут к миру, новые будут еще масштабнее.

В обращении президента говорится, что удар по ядерным объектам исламской республики был массированным и точным и что ключевые объекты по обогащению урана удалось уничтожить. По словам Трампа, целью атаки было ограничить ядерные возможности Ирана.

Также в своей речи американский лидер поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за совместную работу над «устранением угрозы».

«Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала прежде. Мы прошли долгий путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю», - подчеркнул Трамп.

Удар по трем ядерным объектам исламской республики США нанесли сегодня. При этом в Иране заявили, что успели заранее эвакуировать оттуда людей и увезти обогащенный уран, а в Белом доме атаку назвали «очень эффективной».

#сша #Дональд Трамп #Иран #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 