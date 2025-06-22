В Иране заявили, что эвакуировали ядерные объекты перед ударом США

Ядерные объекты в Иране, по которым нанесли удар ВВС США, эвакуировали заранее. Об этом заявил заместитель политического директора гостелевидения исламской республики Хасан Абедини. Также, по его словам, оттуда до удара вывезли запасы обогащенного урана.

В Белом доме, однако, сказали, что атака на иранские ядерные объекты оказалась «очень эффективной». Об этом пишет CNN со ссылкой на своего аналитика по глобальным вопросам Бретта МакГерка. Макгерк занимал руководящие должности в сфере национальной безопасности при нескольких американских президентах, в том числе Дональде Трампе и Джо Байдене.

Также аналитик подчеркнул, что случившееся не стоит расценивать как расширенную военную кампанию и что США все еще хотят разрешить конфликт дипломатическим способом.

Ранее американские ВВС атаковали три ядерных объекта Ирана: в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Дональда Трампа, на объект в Фордо сбросили полный комплект бомб.