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Трамп после ударов США по Ирану выступит с обращением к нации

Американский лидер заявил, что выступит с обращением к нации.
Марина Крижановская 2025-06-22 03:38:20
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к американской нации, это произойдет в 05:00 по московскому времени.

«Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (21 июня. - При. ред.) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране», - написал он в социальной сети Truth Social.

Также американский лидер подчеркнул, что все происходящее в настоящее время - это исторический для Соединенных Штатов и Израиля момент, а также для всего мира. По его мнению, теперь Иран «должен согласиться прекратить эту войну».

За несколько дней до этого Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана. Он написал, что у ИРИ не может быть ядерного оружия, и говорил иранским властям подписать некую сделку.

Напомним, немногим ранее ВВС США нанесли несколько ударов по ряду ядерных объектов в Иране. Как сообщалось, авиация сбросила полный боезапас бомб на объект в Фордо, в частности.

За сутки до этого в интервью американскому телеканалу глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил об ответном действии исламской республики, если Штаты решат ввязаться в конфликт и ударить по его стране.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Израиль #Иран #обращение к нации
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