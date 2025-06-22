Трамп после ударов США по Ирану выступит с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с обращением к американской нации, это произойдет в 05:00 по московскому времени.

«Я выступлю с обращением к нации в 22:00 (21 июня. - При. ред.) в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране», - написал он в социальной сети Truth Social.

Также американский лидер подчеркнул, что все происходящее в настоящее время - это исторический для Соединенных Штатов и Израиля момент, а также для всего мира. По его мнению, теперь Иран «должен согласиться прекратить эту войну».

За несколько дней до этого Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана. Он написал, что у ИРИ не может быть ядерного оружия, и говорил иранским властям подписать некую сделку.

Напомним, немногим ранее ВВС США нанесли несколько ударов по ряду ядерных объектов в Иране. Как сообщалось, авиация сбросила полный боезапас бомб на объект в Фордо, в частности.

За сутки до этого в интервью американскому телеканалу глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил об ответном действии исламской республики, если Штаты решат ввязаться в конфликт и ударить по его стране.