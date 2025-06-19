Белый дом: возможная сделка с Ираном предполагает отказ от обогащения урана

Возможная сделка США с Ираном подразумевает отказ от обогащения урана и возможности создания ядерного оружия, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.

Дональд Трамп в течение двух недель примет решение, наносить удары по иранским ядерным объектам или нет.

«В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», - привела Левитт слова президента США.

При этом Левитт подчеркнула, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости. Информацию о том, что Тегеран якобы приблизился к получению ядерного оружия, представитель Белого дома назвала фактом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США выступают с «последним ультиматумом» Ирану.