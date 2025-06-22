Иран предупредил ООН о возможных последствиях ударов США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором предупредил его о возможных последствиях ударов США по ядерным объектам страны.

«Последний шаг США не только открыто идёт вразрез с миром и международной безопасностью, но и представляет с собой серьезную гуманитарную и экологическую угрозу», - говорится в тексте обращения, который Аракчи опубликовал в своем телеграм-канале.

Также глава иранского внешнеполитического ведомства добавил, что атаки могут стать причиной большого количества жертв среди мирного населения.

Аракчи выразил надежду на то, что на ближайшем заседании ООН, которое было запрошено Тегераном, участники выступят с решительным осуждением действий Вашингтона.

Ранее Аракчи анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил об атаке по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с этими атаками.