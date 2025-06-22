Эйсмонт: встреча Лукашенко и Келлога длилась 6,5 часа

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога продлилась около шести с половиной часов. Об этом рассказала пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали шесть с половиной часов», - цитирует ее телеграм-канал «Пул первого».

Эйсмонт рассказала, что первая часть разговора прошла в рабочем кабинете, затем политики пообщались за ужином. Завершилась встреча уже ночью.

По ее словам, стороны обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, а также санкции США и ЕС против России, Белоруссии и других государств. Келлог и Лукашенко поговорили и об изменениях политической архитектуры мира. Подробностей разговора, однако, Эйсмонт не сообщила.

Встреча Кита Келлога с Александром Лукашенко состоялась в субботу 22 июня. Вскоре после нее белорусский президент освободил 14 заключенных, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского. По словам самого Лукашенко, сделал он это из гуманных соображений.