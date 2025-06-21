Лукашенко освободил Тихановского с целью «воссоединения семьи»

Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Сергея Тихановского он освободил из гуманных соображений.

Среди помилованных - граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.

В списке помилованных и Сергей Тихановский.

«Решение об освобождении Тихановского было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», - заявила Эйсмонт.

Ранее стало известно, что белорусского оппозиционера Тихановского освободили после встречи Лукашенко со спецпосланником Трампа Китом Келлогом.