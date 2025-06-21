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Лукашенко освободил Тихановского с целью «воссоединения семьи»

Пресс-секретарь президента Белоруссии Эйсмонт заявила, что Трамп просил Лукашенко помиловать 14 осужденных.
Дима Иванов 2025-06-21 20:37:38
© Фото: Тамара Беляева, РИА Новости

Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Сергея Тихановского он освободил из гуманных соображений.

Среди помилованных - граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.

В списке помилованных и Сергей Тихановский.

«Решение об освобождении Тихановского было принято Президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», - заявила Эйсмонт.

Ранее стало известно, что белорусского оппозиционера Тихановского освободили после встречи Лукашенко со спецпосланником Трампа Китом Келлогом.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Александр Лукашенко #Сергей Тихановский #Помилование
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