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Белорусского оппозиционера Тихановского освободили после встречи Келлога и Лукашенко

Вместе с ним на свободу выпустили еще 13 заключенных.
Дима Иванов 2025-06-21 17:35:14
© Фото: Тамара Беляева, Sputnik/РИА Новости

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский освобожден из заключения в день визита в Минск спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога, который провел встречу с Александром Лукашенко.

Вместе с Тихановским, осужденным в 2021 году к 18 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков, на свободу вышли еще 13 человек, сообщает «Наша нива».

«Сильное руководство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Белоруссии», — написал в соцсетях помощник Келлога Джон Коул.

Сергей Тихановский — муж Светланы Тихановской, которая баллотировалась в президенты Белоруссии в 2020 году. Изначально он планировал участвовать в выборах, но ЦИК отказал ему в регистрации. Его супруга выставила кандидатуру после него. По официальным данным, она получила чуть более 10% голосов, тогда как Лукашенко — свыше 80%.

#в стране и мире #белоруссия #Александр Лукашенко #Сергей Тихановский
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