В Тель-Авиве на здание упали обломки иранской ракеты

В Тель-Авиве на здание упала иранская ракета или ее обломки. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

На видео попал горящий дом, который, предположительно, и стал жертвой атаки. Было ли возгорание вызвано падением обломков или попаданием самой ракеты, пока точно неизвестно.

Согласно сообщению телеканала, Иран запустил пять ракет, однако на данный момент известно только об одном случае попадания в центральной части Израиля.

Местным жителям разрешили покинуть укрытия. Израильские военные сообщили, что угроза иранских ударов миновала. Также, по имеющимся данным, ЦАХАЛ нанес удар по местам хранения и запуска ракет в центральном Иране.

Ранее глава генштаба ЦАХАЛ предупредил о «длительной кампании» против Ирана. Он призвал военных готовиться к ней.