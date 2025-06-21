Збруев выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Народный артист РСФСР Александр Збруев в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Валентины Талызиной.

«Я с ней не сталкивался, но в любом случае она - замечательная актриса, много играла. Остается только вспомнить добрым словом. Через какое-то время артистов, которые уходят, забывают. Хотелось бы, чтобы их не забывали, они всегда оставались в памяти», - сказал Збруев.

Ранее сообщалось о том, что причиной смерти Талызиной стал рак поджелудочной железы, который актрисе диагностировали в 2025 году.

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня в 11.00.

Напомним, народная артистка РСФСР скончалась 21 июня. Талызина известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и другим кинолентам. Также она озвучила маму Дяди Федора из «Простоквашино», она исполняла песню «Кабы не было зимы».