Дуров составил завещание из-за связанных с его работой рисков

Российский бизнесмен и создатель сервисов «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров составил завещание для своих детей. Однако получить доступ к наследству отца-миллиардера они смогут не ранее чем через 30 лет. О составленном завещании и его особенностях 40-летний предприниматель рассказал в интервью изданию Le Point.

Павел Дуров составил документ недавно, его действие начнется с «сегодняшнего дня». Эта мера вызвана рисками в его предпринимательской работе, а в случае исчезновения Дурова мессенджером будет управлять специальный некоммерческий фонд. Поскольку появилось множество врагов, в том числе и в ведущих государствах мира, отметил он, то было принято решение защитить продукт своего творчества и шестерых рожденных от него детей.

«Я хочу уточнить, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате сдачи спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», - пояснил он принятое решение, его цитирует 360.ru.

По словам Дурова, в желании сделать потомков наследниками его состояния по истечении трех десятков лет есть прагматизм: он хочет, чтобы те научились жить самостоятельно, полагаясь на свои силы, могли творить и не зависеть от счета в банке.

Павел Дуров стал донором спермы более 15 лет назад, с тех пор в мире родилось более 100 его биологических детей, которые живут в 12 странах мира. Кроме этого, у бизнесмена шесть детей от трех женщин.

Прежде сообщалось мнение юриста Ильи Русяева, утверждавшего, что в большинстве стран рожденные с использованием донорского генетического материала дети не имеют прав на наследство донора.