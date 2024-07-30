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Дуров сообщил, что более ста детей родились благодаря его донорству

Дуров впервые стал донором спермы 15 лет назад, и с тех пор его активность «помогла более чем 100 парам».
Анастасия Бобылева 2024-07-30 00:41:09
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Один из основателей мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него более ста биологических детей в 12 странах мира. Речь идет о том, что он неоднократно был донором спермы.

Он рассказал, что 15 лет назад друг попросил его сдать сперму, так как они с женой не могли иметь детей. В клинике Дурову предложили сдать больше биоматериала, чтобы анонимно помочь другим парам. Ему сказали, что «высококачественного донорского материала» не хватает.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей.. Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей», - цитирует Дурова РИА Новости.

Он добавил, что и сейчас, хотя он уже давно не является донором, его сперма в замороженном виде доступна по меньшей мере в одной клинике ЭКО. Также Дуров сообщил, что хочет раскрыть свой ДНК-код, чтобы его биологические дети могли найти друг друга.

Предприниматель отметил, что его цель - дестигматизировать деятельность доноров спермы и призвать здоровых мужчин к сдаче биоматериала.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал возрождать традиции большой семьи в России. По его мнению, многодетность должна стать нормой жизни для людей, и этому должны способствовать жизненные ориентиры людей, а не только социальные выплаты.

#в стране и мире #дети #донорство #павел дуров
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