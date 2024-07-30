МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юрист Русяев оценил шансы на наследство у сотни детей Дурова

Эксперт объяснил, что в большинстве стран дети, рожденные с использованием донорского генетического материала, не имеют прав на наследство донора.
Мария Зайцева 2024-07-30 16:06:39
© Фото: Павел Дуров, Globallookpress

Сто детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, рожденных с использованием его донорского генетического материала, смогут претендовать на наследство, если это будет предусмотрено законодательством их страны. Об этом Life рассказал юрист Илья Русяев.

Эксперт объяснил, что в большинстве стран заключается договор, в котором владелец биоматериала отказывается от всех родительских прав и обязанностей в отношении потенциальных детей.

«Ситуация может усложниться, если донор, как Дуров, решает раскрыть информацию о своем донорстве и "открыть исходный код ДНК". Это может создать прецедент для судебных разбирательств, в которых биологические дети могли бы попытаться оспорить свои права на наследство», - заявил Русяев.

По словам юриста, в разных странах законодательство в этой области отличается. В некоторых дети, рожденные от доноров спермы, могут получать информацию о своих биологических родителях по достижении определенного возраста. При этом информация не дает им становиться наследниками.

Эксперт напомнил, что Дуров рассказал о детях в 12 странах, что усложняет ситуацию. Каждое государство может иметь свои законы в этой области. Если законодательство более либеральное, могут быть возможны судебные иски о признании родства и наследственных прав.

Русяев заключил, что дети имеют своих законных родителей, несмотря на биологическое родство с основателем Telegram, и последнее не меняет их юридический статус или права на наследство.

#в стране и мире #дети #эксперт #Telegram #наследство #Юрист #павел дуров #донор
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 