Юрист Русяев оценил шансы на наследство у сотни детей Дурова

Сто детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, рожденных с использованием его донорского генетического материала, смогут претендовать на наследство, если это будет предусмотрено законодательством их страны. Об этом Life рассказал юрист Илья Русяев.

Эксперт объяснил, что в большинстве стран заключается договор, в котором владелец биоматериала отказывается от всех родительских прав и обязанностей в отношении потенциальных детей.

«Ситуация может усложниться, если донор, как Дуров, решает раскрыть информацию о своем донорстве и "открыть исходный код ДНК". Это может создать прецедент для судебных разбирательств, в которых биологические дети могли бы попытаться оспорить свои права на наследство», - заявил Русяев.

По словам юриста, в разных странах законодательство в этой области отличается. В некоторых дети, рожденные от доноров спермы, могут получать информацию о своих биологических родителях по достижении определенного возраста. При этом информация не дает им становиться наследниками.

Эксперт напомнил, что Дуров рассказал о детях в 12 странах, что усложняет ситуацию. Каждое государство может иметь свои законы в этой области. Если законодательство более либеральное, могут быть возможны судебные иски о признании родства и наследственных прав.

Русяев заключил, что дети имеют своих законных родителей, несмотря на биологическое родство с основателем Telegram, и последнее не меняет их юридический статус или права на наследство.