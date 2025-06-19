Одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Курганской области

Одиннадцать вагонов грузового состава сошли с рельсов в Курганской области на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский - Курган Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«19 июня на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский - Курган Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда. На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке Каменск-Уральский - Курган приостановлено», - говорится в сообщении.

Три вагона перевернулись. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

В апреле три вагона грузового поезда сошли с рельсов из-за плохого состояния железнодорожного полотна. В том же месяце аналогичное ЧП случилось в Новой Москве, там перевернулись вагоны ремонтного состава на еще не введенных в эксплуатацию путях.