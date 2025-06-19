МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Курганской области

В результате происшествия никто не пострадал.
Константин Денисов 2025-06-19 15:57:22
© Фото: Центральное МСУТ СКР

Одиннадцать вагонов грузового состава сошли с рельсов в Курганской области на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский - Курган Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«19 июня на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский - Курган Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда. На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке Каменск-Уральский - Курган приостановлено», - говорится в сообщении.

Три вагона перевернулись. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

В апреле три вагона грузового поезда сошли с рельсов из-за плохого состояния железнодорожного полотна. В том же месяце аналогичное ЧП случилось в Новой Москве, там перевернулись вагоны ремонтного состава на еще не введенных в эксплуатацию путях.

#в стране и мире #поезд #курганская область #Железная дорога #СК РФ #происшествия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 