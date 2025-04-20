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Вагоны сошли с рельсов в Тульской области

Причиной, предположительно, стало плохое состояние железнодорожного полотна.
Анастасия Бобылева 2025-04-20 23:23:27
© Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Telegram

В Тульской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Московская межрегиональная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с произошедшим.

«Сегодня, 18 апреля 2025 года в дневное время на железнодорожном переезде 292 км станции Плеханово произошел сход с рельсов трех вагонов грузового поезда на подъездном пути», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Предположительно, инцидент произошел из-за того, что железнодорожное полотно находилось в плохом состоянии. Для контроля действий правоохранительных органов на место происшествия выехали и.о. транспортного прокурора Николай Стариков и заместитель прокурора Виктория Корякова, сообщает прокуратура.

#в стране и мире #Тульская область #Сход вагонов #ЖД
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