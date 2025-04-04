В Новой Москве поезд сошел с рельсов

В Новой Москве произошел сход с рельсов вагонов ремонтного поезда, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). ЧП произошло на ж/д станции Рассудово в Новой Москве - на строящихся путях сошли укладочный кран и две платформы.

Есть трое пострадавших, пишет 360.ru. У одного из них - перелом позвоночника, у двух - переломы голени.

«По предварительным данным, пострадал один работник. Информация по другим пострадавшим уточняется», - говорится в сообщении МЖД.

Уточняется, что происшествие случилось на участке дороги, на котором не осуществляется движение поездов. На проезд железнодорожного транспорта авария не повлияла, добавили в пресс-службе. К месту направили восстановительный поезд.

Следователи СК России проводят мероприятия по выяснению причин и обстоятельств схода.