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Еще три человека госпитализированы после крушения поезда в Брянской области

Среди госпитализированных трое детей. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2025-06-01 08:16:10
© Фото: Vadim AkhmetovURA.RU, Global Look Press

После обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути и поезд №86 госпитализированы 47 человек (ранее сообщалось о 44), уточнил губернатор региона Александр Богомаз. Из них - трое детей.

«Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», - написал глава региона.

Информация актуальна к 1 июня 8.00.

Сегодня ночью в Брянской области в Выгоничском районе на локомотив и вагоны поезда №86 Климов-Москва рухнул пролет автомобильного моста. В этот момент по мосту ехали грузовики. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов. В результате, погибли семь человек, пострадали 66 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, движение перекрыто.

В МЖД заявили, что причиной крушения поезда стало незаконное вмешательство в работу транспорта. Пассажиры пострадавшего состава уже направлены в Москву резервным поездом.

#в стране и мире #поезд #Брянская область #мост #больница #пострадавшие #Александр Богомаз
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