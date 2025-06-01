Еще три человека госпитализированы после крушения поезда в Брянской области

После обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути и поезд №86 госпитализированы 47 человек (ранее сообщалось о 44), уточнил губернатор региона Александр Богомаз. Из них - трое детей.

«Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», - написал глава региона.

Информация актуальна к 1 июня 8.00.

Сегодня ночью в Брянской области в Выгоничском районе на локомотив и вагоны поезда №86 Климов-Москва рухнул пролет автомобильного моста. В этот момент по мосту ехали грузовики. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов. В результате, погибли семь человек, пострадали 66 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, движение перекрыто.

В МЖД заявили, что причиной крушения поезда стало незаконное вмешательство в работу транспорта. Пассажиры пострадавшего состава уже направлены в Москву резервным поездом.