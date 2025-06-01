Президент Владимир Путин совершенно прав, когда говорит, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. С таким заявлением выступил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог.

В интервью телеканалу Fox News он прокомментировал планы официального Берлина передать боевикам киевского режима дальнобойные ракеты Taurus.

«И он считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», - сказал Келлог.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа не один, кто так считает. Его точку зрения разделяет госсекретарь Штатов Марко Рубио, который в марте этого года подтвердил, что на Украине происходит прокси-война между Россией и США.

По его мнению, никто не знает, как завершить этот конфликт, который зашел в тупик.

Ранее на откровенную эскалацию ситуации на Украине решилось правительство Германии. Канцлер Фридрих Мерц заявил о снятии всех ограничений на удары ВСУ немецким оружием по российской территории.

Это заявление не оставили без внимания в Совете безопасности РФ. Его секретарь Сергей Шойгу отменил, что Москве тоже есть, что снимать в ответ на действия ФРГ.