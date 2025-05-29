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«И нам есть что снимать»: Шойгу об отмене ограничений на дальность ракет

Секретарь Совбеза РФ отметил: непонятно, что представители ФРГ имеют в виду, и сравнил это с мандражом перед свиданием.
Владимир Рубанов 2025-05-29 15:36:17
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

России тоже есть что снимать в ответ на снятие ограничения дальности поставленного Украине оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России в ответ на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

При этом секретарь Совбеза РФ отметил: непонятно, что представители ФРГ имеют в виду, и сравнил это с мандражом перед свиданием.

«Это мне напоминает такую, знаете, гимназистку на серьезном свидании. Так сняли? Или не сняли? Сняла или не сняла? А что касается нашей реакции, на это я могу сказать, что, поверьте, нам есть что снимать», - сказал Шойгу.

Ранее Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальнобойности поставленного Украине оружия.

После этого вице-канцлер, глава Минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство.

В ходе визита в Берлин Владимира Зеленского правительства подписали соглашение о финансировании производства дальнобойных ракет на Украине.

#Сергей Шойгу #ракеты #Украина #поставки оружия #совет безопасности рф #дальнобойное оружие
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