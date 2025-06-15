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Нарышкин: ЦРУ шантажировало разведчиков Дульцевых детьми

Сразу после ареста родителей детей отправили в местный приемник-распределитель.
Владимир Рубанов 2025-06-15 14:02:15
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Центральное разведывательное управление США шантажировало российских разведчиков Анну и Артема Дульцевых их детьми. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал об этом НТВ.

По его словам, представитель словенской власти, по заданию ЦРУ, «в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артема».

Сразу после ареста родителей детей отправили в местный приемник-распределитель. Артем Дульцев отметил, что в учреждении был только присматривающий персонал. С детьми там ничем не занимались, только поддерживали режим.

После трех месяцев детей отправили в специальный интернат для трудных подростков. Анна Дульцева рассказала, что детям снились кошмары из-за пережитого.

Супружеская пара Дульцевых вернулась на родину в результате обмена 1 августа 2024 года. Семья прибыла в Словению по аргентинским паспортам в 2017 году и создала компанию в сфере IT и онлайн-галерею. После начала спецоперации на Украине в 2022 году иностранная разведка рекомендовала Любляне обратить на них внимание.

Пару арестовали, а детей передали в приемную семью. Следствие посчитало Дульцевых глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения.

По возвращении в Россию Анна Дульцева рассказала, что западные спецслужбы угрожали отобрать у них детей.

#в стране и мире #дети #сша #ЦРУ #разведчики #Сергей Нарышкин #свр #Словения #дульцевы
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