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Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские

По словам супругов, сын воспринял это известие спокойно, а дочь немного поплакала.
Владимир Рубанов 2024-08-05 20:22:23
© Фото: kremlin.ru

Сын обменянных Россией разведчиков-нелегалов Дульцевых спокойно отреагировал на известие о том, что он русский. Об этом Артем и Анна рассказали в интервью телеканалу «Россия-1». А их дочь, узнав об этом, «начала чуть-чуть плакать», поделились супруги.

Аргентина угрожала отнять детей у Дульцевых и отдать их в приемную семью, рассказали Артем и Анна. По их словам, даже спецслужба Словении делала все возможное, чтобы дети остались с родителями.

Дульцевы поблагодарили Владимира Путина за помощь в их освобождении. Они рассказали об эмоциях, которые испытали, вернувшись на Родину. По словам Артема, супруги ни на минуту не сомневались, что страна о них помнит и что в конце все будет благополучно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что дети нелегалов-разведчиков Дульцевых узнали о том, что они русские, лишь когда самолет после обмена вылетел из Анкары. По-русски они не говорили, поэтому Путин в аэропорту поприветствовал их по-испански.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию после масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО. В Москву вернулись восемь человек, приговоренные за рубежом к разным срокам заключения.

Ранее ФСБ показала видео задержания журналиста Гершковича и морпеха Уилана.

#дети #разведчики #Турция #Анкара #Аргентина #Словения #обмен #дульцевы
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