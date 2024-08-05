Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские

Сын обменянных Россией разведчиков-нелегалов Дульцевых спокойно отреагировал на известие о том, что он русский. Об этом Артем и Анна рассказали в интервью телеканалу «Россия-1». А их дочь, узнав об этом, «начала чуть-чуть плакать», поделились супруги.

Аргентина угрожала отнять детей у Дульцевых и отдать их в приемную семью, рассказали Артем и Анна. По их словам, даже спецслужба Словении делала все возможное, чтобы дети остались с родителями.

Дульцевы поблагодарили Владимира Путина за помощь в их освобождении. Они рассказали об эмоциях, которые испытали, вернувшись на Родину. По словам Артема, супруги ни на минуту не сомневались, что страна о них помнит и что в конце все будет благополучно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что дети нелегалов-разведчиков Дульцевых узнали о том, что они русские, лишь когда самолет после обмена вылетел из Анкары. По-русски они не говорили, поэтому Путин в аэропорту поприветствовал их по-испански.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию после масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО. В Москву вернулись восемь человек, приговоренные за рубежом к разным срокам заключения.

Ранее ФСБ показала видео задержания журналиста Гершковича и морпеха Уилана.