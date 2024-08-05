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Разведчица Дульцева заявила о попытках спецслужб Запада отобрать ее детей

По ее словам, словенские силовики делали все возможное, чтобы оставить детей в стране.
Сергей Лебедев 2024-08-05 18:26:41
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Западные спецслужбы угрожали отобрать детей российских разведчиков-нелегалов Дульцевых. Данным попыткам противились даже словенские силовики. Они делали все возможное, чтобы оставить несовершеннолетних брата и сестру с их родителями в стране.

«Спецслужбы Словении делали все возможное, чтобы оставить детей в стране, чтобы мы были вместе. Ощущали, что было огромное давление на Словению со стороны спецслужб других стран», - рассказала Анна Дульцева в интервью корреспонденту «Вестей».

Сейчас семья находится в отпуске и учит детей родному языку. Только по прибытии в РФ они узнали, что на самом деле являются россиянами. Дульцевы планируют и дальше служить Отечеству.

Напомним, разведчики со своими детьми вернулись на Родину на прошлой неделе в результате обмена. Сын и дочь Дульцевых родились в Аргентине и не имели ни малейшего понятия, чем на самом деле занимались их родители.

Анну и ее мужа Артема задержали в Словении в 2022 году и приговорили к тюремным срокам за шпионаж. После ареста их детей отправили в приемную семью. Существовала угроза того, что Дульцевых лишат родительских прав.

#Россия #дети #РФ #разведчики #Словения #обмен #дульцевы
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