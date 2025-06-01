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Богомаз: семь человек погибли при крушении поезда под Брянском

В больницы Брянской области доставлены 30 человек, в том числе двое детей, добавил губернатор Александр Богомаз.
Ян Брацкий 2025-06-01 02:30:21
© Фото: Telegram/pb_032

До семи человек выросло количество погибших при крушении пассажирского поезда в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших», - написал губернатор.

В больницы Брянской области доставлены 30 человек, в том числе двое детей, добавил Богомаз. Двое из госпитализированных остаются в тяжелом состоянии.

На месте трагедии работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Для доставки пассажиров поезда в пункты временного размещения задействованы автобусы. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Одним из пострадавших при крушении поезда стал полугодовалый младенец. Сейчас за его жизнь борются врачи. Известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

#поезд #Брянская область #крушение #мост #богомаз
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