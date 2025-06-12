Дарчиев: Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения

Американский и российский бизнес заинтересованы в возобновлении прямого авиасообщения, главы двух государств обсуждают этот вопрос. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Прямые рейсы обсуждаются. Есть большая заинтересованность бизнеса», - сказал он.

До этого сообщалось, что Дарчиев вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Дональду Трампа. Посол России также заявил, что РФ и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование. Он и посольство приложит все усилия, чтобы восстановить отношения двух стран.