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Дарчиев: Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения

Власти двух государств обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Дарья Ситникова 2025-06-12 03:05:19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Американский и российский бизнес заинтересованы в возобновлении прямого авиасообщения, главы двух государств обсуждают этот вопрос. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Прямые рейсы обсуждаются. Есть большая заинтересованность бизнеса», - сказал он.

До этого сообщалось, что Дарчиев вручил верительные грамоты президенту Соединенных Штатов Дональду Трампа. Посол России также заявил, что РФ и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование. Он и посольство приложит все усилия, чтобы восстановить отношения двух стран. 

 

#Россия #сша #бизнес #авиасообщение #возобновление #Александр Дарчиев
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