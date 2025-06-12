Новый посол России в США передал верительные грамоты Трампу

Новый посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил ТАСС дипломат.

По словам нового посола, улучшать взаимодействие России и Америки «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в Вашингтоне 6 марта.

До этого сообщалось, что Россия начала переговоры с США о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности. Однако не стоит ожидать скорого достижения результата, так как в двухсторонних отношений много «завалов», заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.