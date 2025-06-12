МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новый посол России в США передал верительные грамоты Трампу

По словам Александра Дарчиева, улучшение взаимодействий России и Америки «станет легче» после вручения президенту Соединенных Штатов оригиналов верительных грамот.
Дарья Ситникова 2025-06-12 00:55:42
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости

Новый посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил ТАСС дипломат.

По словам нового посола, улучшать взаимодействие России и Америки «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в Вашингтоне 6 марта.

До этого сообщалось, что Россия начала переговоры с США о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности. Однако не стоит ожидать скорого достижения результата, так как в двухсторонних отношений много «завалов», заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #верительные грамоты #посол россии в сша #Александр Дарчиев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженеры водной стихии
2
Рота БМПТ. Терминатор в бою
3
Патрон против дрона
4
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
5
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
6
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
7
Вьетнам. Оружие Победы
8
Северный десант
9
Высшая школа ПВО
10
Фрегаты 11356. Россия/Индия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 