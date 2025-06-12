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Дарчиев заявил, что Россия и США обречены на мирное сосуществование

Дарчиев добавил, что он и посольство сделают все, чтобы восстановить российско-американские отношения.
Дарья Ситникова 2025-06-12 01:24:00
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и США обречены на неконфронтационное мирное сосуществование.

Дарчиев также добавил, что он и посольство приложат все возможные усилия, чтобы восстановить российско-американские отношения и «вернуть их к нормальности и здравому смыслу».

До этого сообщалось, что Россия начала переговоры с Соединенными Штатами о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности. Также Дарчиев вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.

#Россия #сша #российско-американские отношения #Александр Дарчиев #мирное сосуществование
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