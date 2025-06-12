Дарчиев заявил, что Россия и США обречены на мирное сосуществование

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и США обречены на неконфронтационное мирное сосуществование.

Дарчиев также добавил, что он и посольство приложат все возможные усилия, чтобы восстановить российско-американские отношения и «вернуть их к нормальности и здравому смыслу».

До этого сообщалось, что Россия начала переговоры с Соединенными Штатами о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности. Также Дарчиев вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.