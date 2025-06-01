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ВЦМК: при крушении моста в Брянске пострадали 31 человек, трое погибли

Спасатели продолжают осмотр пострадавших вагонов, в которых могут оставаться люди.
Ян Брацкий 2025-06-01 01:48:22
© Фото: Telegram/barakholka32

К этому часу известно о трех погибших в результате крушения поезда в Брянской области. Данные озвучил Всероссийский центр медицины катастроф.

Еще 28 человек госпитализированы, вся необходимая медицинская помощь будет оказана им в условиях стационара.

Всего в катастрофе пострадал 31 человек. Данные могут измениться, поскольку спасатели продолжают осмотр пострадавших вагонов, в которых могут оставаться люди.

К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.

#поезд #МЧС РФ #Брянская область #крушение #мост
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