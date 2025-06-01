МЧС: спасатели разбирают поврежденные фрагменты поезда в Брянской области

Основные усилия МЧС России на месте крушения поезда в Брянской области направлены на поиск и деблокирование людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все пассажиры аварийного поезда отводятся на безопасное расстояние, где их осматривают медики. При необходимости, помощь пострадавшим оказывается на месте.

Остальные будут направлены в пункт временного размещения, уточнили в МЧС РФ.

В зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и специальные краны.

Напомним, автомобильный мост рухнул в тот момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд, несколько вагонов состава сошли с рельсов. В них застряли люди.

Данные о пострадавших и погибших разнятся, официальной информации пока не поступало. В МЖД ранее сообщили, что трагедия произошла из-за незаконного вмешательства в работу транспорта.