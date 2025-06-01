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Косачев не сомневается в неотвратимом возмездии в деле о подрыве мостов

Уголовные дела по подрыву мостов в двух регионах переданы в Главное следственное управление ведомства.
Гоар Хачатурян 2025-06-01 11:24:35
© Фото: Bulkin Sergey news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Для террористов нет никаких морально-нравственных пределов, удары наносятся без разбора точно так же, как летят дроны, ракеты - по площадям, а не по целям. Так в беседе со «Звездой» прокомментировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Точно так же, как летят дроны и ракеты - по площадям, а не по целям, - закладываются и взрывные устройства. В тех местах, где находятся люди совершенно случайные и, очевидно, гражданские», - сказал он.

По словам сенатора, будут установлены все причастные к происшествиям лица - как организаторы, так и исполнители.

«Это означает, что для террористов все, что происходит ужасного на территории России, считается победой, благом, успехом. Не может быть никакого прощения, спуска. И я не сомневаюсь ни секунды, что будут установлены все обстоятельства, и я надеюсь, что будут установлены те, кто совершил этот теракт, самое главное - те, кто его организовал. А затем - в неотвратимом возмездии у меня нет никакого сомнения», - добавил Косачев.

Напомним, вчера вечером в Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи-Пильшино автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд.

В Железногорском районе Курской области грузовой поезд упал на автомобильную дорогу.

Обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в результате подрывов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

#Курская область #Брянская область #константин косачев #наш эксклюзив #подрыв моста
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