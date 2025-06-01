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Mash: до 22 человек выросло число пострадавших в Брянской области

Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, пассажиры помогают друг другу выбраться из вагонов.
Ян Брацкий 2025-06-01 00:11:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: VK/prigrani4ie

До 22 человек увеличилось количество пострадавших в Брянской области, где автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает паблик Mash.

По другим данным, которые приводят в местных чатах, пострадали восемь человек.

По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Минтранс создал оперативный штаб для координации действий с РЖД и МЧС России на месте инцидента. На месте ЧП наращивается группировка сил и средств.

#поезд #обрушение #Брянская область #мост #ЧП
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