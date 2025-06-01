Mash: до 22 человек выросло число пострадавших в Брянской области

До 22 человек увеличилось количество пострадавших в Брянской области, где автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает паблик Mash.

По другим данным, которые приводят в местных чатах, пострадали восемь человек.

По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

Минтранс создал оперативный штаб для координации действий с РЖД и МЧС России на месте инцидента. На месте ЧП наращивается группировка сил и средств.