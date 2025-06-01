Mash: до 22 человек выросло число пострадавших в Брянской области

До 22 человек увеличилось количество пострадавших в Брянской области, где автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает паблик Mash.
По другим данным, которые приводят в местных чатах, пострадали восемь человек.
По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
Минтранс создал оперативный штаб для координации действий с РЖД и МЧС России на месте инцидента. На месте ЧП наращивается группировка сил и средств.
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