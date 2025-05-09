Начался Парад Победы на Красной площади

На Красной площади начался Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное шествие откроет историческая техника времен войны - легендарный танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка СУ-100. За ними следуют современные образцы вооружения: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», БМП-2М, БМП-3, Курганец-25, БРМ-1К, артиллерийские установки «Мста-С», «Гиацинт-К», «Мальва», РСЗО «Торнадо-С», ТОС-2 «Тосочка», ракетные комплексы «Искандер-М» и другие.

В параде участвуют более 11,5 тысяч военнослужащих, в том числе свыше 1,5 тыся бойцов - участники специальной военной операции. По Красной площади пройдут расчеты различных видов и родов войск, курсанты военных училищ, подразделения ФСБ, МЧС, Росгвардии, а также военнослужащие дружественных государств.

Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.